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Понедельник, 20.01.2020
До конца года будут приватизированы 300 объектов: поручение Гончарука
До конца года будут приватизированы 300 объектов: поручение Гончарука
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До конца года будут приватизированы 300 объектов: поручение Гончарука

До конца года будут приватизированы 300 объектов: поручение Гончарука
21:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Телеграм Алексея Гончарука

Новости Бизнеса:Гончарук поручил в этом году приватизировать более 300 объектов.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко провести в 2020 году прозрачную приватизацию более 300 объектов.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов. Поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что большинство госпредприятий десятилетиями были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы.

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Премьер заявил, что правительство эти схемы ликвидирует, и убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства, подчеркнул он.

Кроме того, Гончарук отметил, что за последний квартал 2019 года на продажу через е-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019 года, а в целом в 2019 году получены доходы от приватизации в два раза больше, чем за весь 2018 год.

Также он сообщил, что в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

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Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных, отметил Гончарук. "Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел", - пояснил он.

Как сообщалось, в январе Фонд госимущества в тестовом режиме запустил виртуальные комнаты данных об объектах приватизации, цель которых - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и цену объектов на аукционах.

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Ожидается, что в течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающая соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

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Приватизация, Дмитрий Сенниченко, Алексей Гончарук, ФГИ.
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