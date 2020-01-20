До конца года будут приватизированы 300 объектов: поручение Гончарука

Новости Бизнеса:Гончарук поручил в этом году приватизировать более 300 объектов.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко провести в 2020 году прозрачную приватизацию более 300 объектов.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов. Поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что большинство госпредприятий десятилетиями были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы.

Премьер заявил, что правительство эти схемы ликвидирует, и убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства, подчеркнул он.

Кроме того, Гончарук отметил, что за последний квартал 2019 года на продажу через е-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019 года, а в целом в 2019 году получены доходы от приватизации в два раза больше, чем за весь 2018 год.

Также он сообщил, что в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных, отметил Гончарук. "Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел", - пояснил он.

Как сообщалось, в январе Фонд госимущества в тестовом режиме запустил виртуальные комнаты данных об объектах приватизации, цель которых - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и цену объектов на аукционах.

Ожидается, что в течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающая соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.