"Большое строительство": Гончарук заявил об инфраструктурной модернизации в Украине

Новости Бизнеса:В Кабмине заявили о будущей инфраструктурной модернизации в Украине.

С 1 марта в Украине стартует программа "Большое строительство", цель которой инфраструктурная модернизация. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА, передает пресс-служба Кабмина.

"2020 - это год "Большого строительства", инфраструктурной модернизации Украины. В каждом регионе за своевременный старт и реализацию проекта "Большое строительство" отвечают главы облгосадминистраций", - отметил он.

Так, программа стартует с 1 марта.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", - сказал Гончарук.

Он пояснил, что общая логика программы "Большое строительство" очень проста.

"В каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом в рамках ДФРР, который для многих является основным источником финансирования", - добавил он.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, до 1 февраля должны подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования.

Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа Укравтодору и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.