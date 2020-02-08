Кадровые чистки в Госархстройинспекции: отстранят четырех руководителей департаментов

Новости Бизнеса:Госстройинспекция отстраняет от работы четырех руководителей терорганов.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины возбудят дисциплинарные производства в отношении руководителей департаментов ГАСИ в Одесской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях и их отстранение от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает сайт ГАСИ Украины.

"Согласно приказу от 07.02. 2020 № 326 и.о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко будут возбуждены дисциплинарные производства и отстранены от исполнения служебных обязанностей директор Департамента ГАСИ в Одесской области Буюкли В.И., директор Департамента ГАСИ в Запорожской области Солонникова И.Н., директор Департамента ГАСИ в Харьковской области Иванский Е.С. и начальник Управления ГАСИ в Херсонской области Микитюк Д.М.", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение отстранить от выполнения должностных обязанностей заместителя директора Департамента ГАСИ в Запорожской области Демьянова В.Ф. и заместителя начальника управления - начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченных органов по вопросам архитектуры и градостроительства Управления ГАСИ в Николаевской области Епифанову Н.И.

Отмечается, что Демьянов с 10 февраля будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

Все остальные вышеуказанные должностные лица в настоящее время находятся на больничном, поэтому было принято решение отстранить их с первого рабочего дня, следующего за днем окончания временной нетрудоспособности.

Основанием для отстранения стали поступления многочисленных жалоб на соответствующих должностных лиц.

Ранее, 30 января, и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко отстранила от исполнения служебных обязанностей шестерых должностных лиц и поручила возбудить дисциплинарное производство против них. В частности, были отстранены трое должностных лиц: директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Строкач А.С., директор Департамента разрешительных процедур Старущенко Я.В. и директор Департамента нормативно-правового обеспечения Шевченко С.В.