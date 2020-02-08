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Кадровые чистки в Госархстройинспекции: отстранят четырех руководителей департаментов

Кадровые чистки в Госархстройинспекции: отстранят четырех руководителей департаментов
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Госстройинспекция отстраняет от работы четырех руководителей терорганов.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины возбудят дисциплинарные производства в отношении руководителей департаментов ГАСИ в Одесской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях и их отстранение от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает сайт ГАСИ Украины.

"Согласно приказу от 07.02. 2020 № 326 и.о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко будут возбуждены дисциплинарные производства и отстранены от исполнения служебных обязанностей директор Департамента ГАСИ в Одесской области Буюкли В.И., директор Департамента ГАСИ в Запорожской области Солонникова И.Н., директор Департамента ГАСИ  в Харьковской области Иванский Е.С. и начальник Управления ГАСИ в Херсонской области Микитюк Д.М.", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение отстранить от выполнения должностных обязанностей заместителя директора Департамента ГАСИ в Запорожской области Демьянова В.Ф. и заместителя начальника управления - начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченных органов по вопросам архитектуры и градостроительства Управления ГАСИ в Николаевской области Епифанову Н.И.

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Отмечается, что Демьянов с 10 февраля будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

Все остальные вышеуказанные должностные лица в настоящее время находятся на больничном, поэтому было принято решение отстранить их с первого рабочего дня, следующего за днем окончания временной нетрудоспособности.

Основанием для отстранения стали поступления многочисленных жалоб на соответствующих должностных лиц.

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Ранее, 30 января, и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко отстранила от исполнения служебных обязанностей шестерых должностных лиц и поручила возбудить дисциплинарное производство против них. В частности, были отстранены трое должностных лиц: директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Строкач А.С., директор Департамента разрешительных процедур Старущенко Я.В. и директор Департамента нормативно-правового обеспечения Шевченко С.В.

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Харьковская область, Херсонская область, Запорожская область, Одесская область, ГАСИ, Елена Костенко.
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