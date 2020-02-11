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"Большое строительство": Днепропетровская область в лидерах

"Большое строительство": Днепропетровская область в лидерах
22:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Днепропетровская ОГА

Новости Бизнеса:В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов.

В текущем году на территории Днепропетровской области построят и реконструируют более 100 школ, детских садов, больниц, стадионов, домов для детей-сирот, сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

"С марта в Украине начнется масштабный государственный проект "Большое строительство". На социальных объектах во всех областях развернутся стройплощадки - обновят школы, садики, стадионы. В лидерах – Днепропетровская область. Мы будем строить и реконструировать наибольшие объекты - более 100. Ремонтники будут работать и на автодорогах в разных уголках области", - отметил Бондаренко на совещании в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, в Днепропетровской области запланировано обновление 21 школы, в частности, в Волосском, Петропавловке, Покровском, Лиховке, Томаковке.

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Кроме того, работы развернутся в 10 детсадах, среди них - Николаевский, Покровский, Илларионовский, Павлопольський, Чкаловский. Также отремонтируют 7 стадионов.

"Ремонтники будут работать в 57 медучреждениях, построят 7 домов для детей-сирот", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего в 2020 году в области отремонтируют почти 250 км дорог всех форм собственности. Главный инфраструктурный приоритет государства - строительство Решетиловской трассы, которая напрямую соединит г.Днепр с Киевом.

С картой проектов можно ознакомиться по ссылке

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Все по теме:

Строительство, Днепропетровская область, Александр Бондаренко, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Большое строительство.
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