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Вторник, 11.02.2020
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Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание

Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:У президента хотят создать программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Украины, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействие абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Во время совещания Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. По убеждению главы украинского государства, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не изучаются на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, планируется расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

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По мнению Зеленского эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

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Арсен Аваков, Владимир Зеленский, ОРДЛО, ОПУ.
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