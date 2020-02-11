Зеленский считает, что нужно бороться с фейками, а не с журналистами

Новости Украины:Владимир Зеленский высказался по поводу предложеного Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".

Владимир Зеленский считает, что с фейками и дезинформацией необходимо бороться, однако честные журналисты не должны страдать. Об этом оно рассказал в интервью одному из украинских изданий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что очень либерально относится к профессии журналистов и у него нет ни мотивов, ни желания вмешиваться в честную работу медиа. В тоже время лидер Украины заявил, что когда речь идет о фейках и дезинформации, то на этот вопрос необходимо смотреть совсем по другому.

Владимир Зеленский заявил, что те ресурсы и платформы, которые работают на раскол Украины и имеют иностранных бенефициантов, либо же непонятное финансирование, должны быть наказаны.

Украинский президент обратил внимание на то, что с дезинформацией борются во всем мире. А Великобритания и США выделили огромные средства на борьбу с фейками.

Напомним, Давид Арахамия считает, что Андрей Ермак больше внимания будет уделять внешней политике.