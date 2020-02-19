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Выставка недвижимости: Киев покажет свой потенциал в Германии и Франции

Выставка недвижимости: Киев покажет свой потенциал в Германии и Франции
12:56 Ср, 19 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В КГГА говорят, что Киев представит свой инвестиционный потенциал в Германии и Франции.

В этом году инвестиционный потенциал столицы представят на международных выставках недвижимости во Франции и Германии, а также на инвестиционном форуме в Объединенных Арабский Эмиратах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на распоряжение КГГА относительно презентации Киева на масштабных мировых экономических и инвестиционных мероприятиях.

Так, город Киев будет принимать участие в международных выставках недвижимости MIPIM-2020 в городе Канны (Франция), EXPO REAL в городе Мюнхен (Германия) и международном инвестиционном форуме Annual Investment Meeting в городе Дубай (ОАЭ).

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Сейчас Киев готовится к MIPIM-2020, который в этом году состоится 10-13 марта. На выставочном стенде столицы запланировано проведение презентаций городских инвестиционных проектов, девелоперских и других программ частных компаний, которые успешно работают в Киеве. На стенде также состоятся двусторонние деловые встречи с потенциальными инвесторами для строительства в Киеве новых инфраструктурных объектов. Киев принимает участие в международной выставке недвижимости MIPIM с 2004 года.

Как сообщается, также предусмотрено проведение Инвестиционного форума Киева в сентябре - декабре 2020 года.

Как отмечают в КГГА, информация об актуальных и запланированных инвестиционных проектах города публикуется на веб-портале Киевского инвестиционного агентства.

Напомним, в 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов.

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Германия, ОАЭ, Франция, Выставка недвижимости.
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