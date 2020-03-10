Кабмин намерен реформировать строительную инспекцию

Новости Бизнеса:Новый премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что реформа направленна на устранение коррупции.

Новый Кабинет министров на этой неделе начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в эфире телеканала "Украина" в пятницу.

"…мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю, на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Напомним, Дмитрий Разумков надеется, что новое правительство покажет более высокую эффективность.