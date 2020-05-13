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Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована

Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Верховный суд окончательно разблокировал концессию порта "Херсон".

Верховный суд принял решение, которым окончательно разблокировал концессию порта "Херсон".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

"Сегодня Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - написал Криклий.

Он добавил, что в ближайшие сроки планируется провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов "Херсон" и "Ольвия" в один день.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". В декабряе 2019 года стало известно, что за победу в концессионном конкурсе относительно морского порта "Херсон" соревнуются четыре компании: турецкий Busserk Liman, консорциум "Рисоил-Херсон" (Грузия - Швейцария), Укрморпорт и Специальная компания "Морской порт "Херсон".

Глава Мининфраструктуры: Порт "Ольвия" - наш первый концессионный проект

Компанией-победителем стало ООО "Рисоил-Херсон" - это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" - 60%, входящее в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Шестой апелляционный административный суд 3 февраля остановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту "Херсон".

Инициатором иска было ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО Аскет-Шиппинг (40%) и ООО Глобал Грейн (60%). Компания обратилась в суд с требованием признать прoтивоправным и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 года №10 "Об отклонении претендента от участия в кoнцессионном кoнкурсе".

Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта

14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостнoгo имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП).

28 апреля во время инвестиционного онлайн-форума Tavrian online horizons председатель правления "Грузинской Индустриальной группы" (GIG) Давид Бежуашвили заявил, что переговоры относительно концессии Херсонского морского торгового порта заблокированоы судом и участники процесса ожидают решения Верховного суда.

Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара.

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Мининфраструктуры, Концессия, Верховный суд, Владислав Криклий, Порт Херсон.
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