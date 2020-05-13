Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована

Новости Бизнеса:Верховный суд окончательно разблокировал концессию порта "Херсон".

Верховный суд принял решение, которым окончательно разблокировал концессию порта "Херсон".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

"Сегодня Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - написал Криклий.

Он добавил, что в ближайшие сроки планируется провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов "Херсон" и "Ольвия" в один день.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". В декабряе 2019 года стало известно, что за победу в концессионном конкурсе относительно морского порта "Херсон" соревнуются четыре компании: турецкий Busserk Liman, консорциум "Рисоил-Херсон" (Грузия - Швейцария), Укрморпорт и Специальная компания "Морской порт "Херсон".

Компанией-победителем стало ООО "Рисоил-Херсон" - это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" - 60%, входящее в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Шестой апелляционный административный суд 3 февраля остановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту "Херсон".

Инициатором иска было ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО Аскет-Шиппинг (40%) и ООО Глобал Грейн (60%). Компания обратилась в суд с требованием признать прoтивоправным и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 года №10 "Об отклонении претендента от участия в кoнцессионном кoнкурсе".

14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостнoгo имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП).

28 апреля во время инвестиционного онлайн-форума Tavrian online horizons председатель правления "Грузинской Индустриальной группы" (GIG) Давид Бежуашвили заявил, что переговоры относительно концессии Херсонского морского торгового порта заблокированоы судом и участники процесса ожидают решения Верховного суда.

Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара.