Аренда жилья в Украине подорожает на треть: где рост цен ощутят больше всего

Специалисты Ассоциации риэлторов Украины прогнозируют рост стоимости аренды в Украине до конца года на 30%, что позволит рынку вернуться к ценам до пандемии коронавируса.

По словам президента Ассоциации риэлторов Украины Юрия Питы, с начала года рост цен в сегменте аренды жилья в Украине составил 10-15%, при этом по большей степени подорожали "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов. Наиболее остро изменение цен ощущают в столице и крупнейших городах, а именно Харькове, Одессе, Львове и Днепре – почти 15%.

Основное подорожание аренды случилось еще в апреле-мае, и до конца лета в Ассоциации риэлторов Украины прогнозируют их стабильность. Но уже с осени ожидается новый рост стоимости аренды, который можете составить еще 10-15%. Таким образом всего в 2021 году аренда жилья может подорожать примерно на 25-30%, правда, этот рост будет постепенным.

"Следует помнить, что с введением первого локдауна весной 2020 года аренда жилья в стране серьезно снизилась, в таких регионах как Николаеве, Херсон и Запорожье – до 70%, а в среднем по стране – на 35-40%. В целом порядка 80% арендодателей жилья шли на разные уступки – отменяли квартплату на 1-2 месяца или давали отсрочку в ее оплате. Со второй половины 2020 года начался постепенный рост цен, примерно на 15%. Таким образом, несмотря на подорожание аренды до конца года на 25-30%, на деле их уровень лишь вернется к "доковидным" ценам", – подчеркивает Юрий Пита.

Что касается возможных последствий нового локдауна для рынка аренды жилья в Украине, то, по словам Юрия Питы жесткие пандемические ограничения сразу скажутся, как на уровне спроса, так и на стоимости аренды. Если спрос на аренду упадет в пределах 20% – ценовые колебания будут почти незаметными, если же предложение будет на 40-50% больше спроса, то стоит ожидать снижения арендных цен на 20-25%.

"Сегмент аренды жилья – наиболее чувствителен к быстрым общественным и экономическим изменениям, в отличие от сегмента купли-продажи квартир, когда на уровне падения спроса длительное время цены могут остаться без изменений. Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья со снижением спроса, стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна возобновиться в течение 2-3 месяцев", – подытожил Юрий Пита.

Как писал "Телеграф", прогнозируется, что по итогам 2021 года стоимость недвижимости в Украине вырастет минимум на 25%. Если же Рада примет во втором чтении законопроект №5600, предполагающий введение целого ряда новых законов, в том числе 20% НДС на новое жилье – рост цен будет еще выше.