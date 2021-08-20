Укр

Шантаж со стороны Кремля не проходит. И вот это уже позиция

Автор
Б. Береза
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
245
Шантаж со стороны Кремля не проходит. И вот это уже позиция Новость обновлена 20 августа 2021, 22:29
Скриншот из видео с кричалкой про Путина с репетиции парада 20.08.2021

Власти могли запретить военным выражать так свою позицию

Вторая передача "привета" президенту РФ Владимиру Путину во время репетиции парада ко Дню независимости Украины говорит о непоколебимой позиции власти.

Такое мнение высказал бывший народный депутат Борислав Береза.

Сегодня в 16-30 на Хрещатике, перед началом репетиции парада, построилась "коробка" из патрульных полицейских, морпехов и десантников. В составе этой коробки стояло немало героев войны за Независимость против России. После нашего традиционного "Слава Украине! Героям Слава!" стоящие в "коробке озвучили, что "Путин-ху@ло!".

И я искренне рад, что даже после истерики Кремля и беснования Скабеевой на российском телевидении, руководство Украины не запретило военным и патрульным проявить свое отношение к тому, кто напал на Украину, аннексировал Крым, оккупировал часть Донбасса и продолжает убивать граждан Украины. Да, Путин для большинства украинцев убийца, мерзавец, преступник и просто ху@ло.

Сегодня я увидел, что шантаж со стороны Кремля не проходит. И вот это уже позиция. Позиция по отношению к стране-агрессору и к её руководству! А ещё я сегодня увидел проявление единство армии и патрульной полиции в отношении к врагам Украины. И это еще одна серьёзная причина с уверенностью смотреть в будущее нашего государства!

Слава Украине!

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