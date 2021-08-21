Парад в головах — украинская власть не готова к конфликту с РФ

Украина не готова к обострению отношений с Россией.

Население Украины не подготовлено ни к одному сценарию эскалации конфликта с РФ. Власть не сделала простых вещей — проверки бомбоубежищ и планирования эвакуации населения. Причина этому — парад в головах. С ним тоже есть проблемы — за три года официальный парад и шествие участников войны на Востоке Украины так и не объединились.

Такое мнение высказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

На фоне захвата талибами Афганистана и изменений влияния в Азии, будущих неожиданных союзов, возможном потоке беженцев в Европу — угрозы вокруг нашего государства не исчезли. И даже подготовка к параду — их не отменила.

Слушая советника руководителя ОП про «Девять вариантов сценариев и действий страны в случае обострения ситуация со стороны РФ», хочу напомнить господам стратегам на Банковой (хотя ни один из них даже ротой не командовал и ни заводиком не управлял), что вопрос стоит о национальной безопасность Украины, целостности нашего государства и безопасности наших граждан.

А потому: во всех этих вариантах должно принимать участие население нашей страны. И наверняка все должны осознавать возможное, быть морально и практически подготовленными. Должно быть общее ощущение нашей устойчивости и единства.

Но, я этого не вижу

Не вижу абсолютно, каким образом Вы — господа из холма над Козьим болотом, планируете действия 40 миллионного народа в случае реализации нашим врагом одного из девяти возможных сценариев.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала.