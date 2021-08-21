Укр

Парад в головах — украинская власть не готова к конфликту с РФ

Автор
С. Кривонос
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
12
Парад в головах — украинская власть не готова к конфликту с РФ Новость обновлена 21 августа 2021, 12:21
Репетиция парада в Киеве

Украина не готова к обострению отношений с Россией.

Население Украины не подготовлено ни к одному сценарию эскалации конфликта с РФ. Власть не сделала простых вещей — проверки бомбоубежищ и планирования эвакуации населения. Причина этому — парад в головах. С ним тоже есть проблемы — за три года официальный парад и шествие участников войны на Востоке Украины так и не объединились.

Такое мнение высказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

На фоне захвата талибами Афганистана и изменений влияния в Азии, будущих неожиданных союзов, возможном потоке беженцев в Европу — угрозы вокруг нашего государства не исчезли. И даже подготовка к параду — их не отменила.

Слушая советника руководителя ОП про «Девять вариантов сценариев и действий страны в случае обострения ситуация со стороны РФ», хочу напомнить господам стратегам на Банковой (хотя ни один из них даже ротой не командовал и ни заводиком не управлял), что вопрос стоит о национальной безопасность Украины, целостности нашего государства и безопасности наших граждан.

А потому: во всех этих вариантах должно принимать участие население нашей страны. И наверняка все должны осознавать возможное, быть морально и практически подготовленными. Должно быть общее ощущение нашей устойчивости и единства.

Но, я этого не вижу

Не вижу абсолютно, каким образом Вы — господа из холма над Козьим болотом, планируете действия 40 миллионного народа в случае реализации нашим врагом одного из девяти возможных сценариев.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала.

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Здоровье
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Категория
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан