Парад у головах - українська влада не готова до конфлікту з РФ

Україна не готова до загострення відносин з Росією.

Населення України не підготовлене до жодного сценарію ескалацій конфлікту з РФ. Влада не зробила простих речей — перевірку бомбосховищ та планування евакуації населення. Причина цьому — парад у головах. З ним теж є проблеми — за три роки офіційний парад і хода учасників війни на Сході України так і не обʼєдналися.

Таку думку висловив колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос.

На фоні захоплення талібами Афганістану та змін впливу в Азії, майбутніх неочікуваних союзів, можливому потоку біженців до Європи — загрози навколо нашоі держави не зникли. І навіть підготовка до параду - їх не відмінила.

Слухаючи радника керівника ОП про «Дев‘ять варіантів сценаріїв та дій краіни в разі загострення сітуаціі з боку РФ», хочу нагадати панам стратегам на Банкової (хоч жоден з них навіть ротою не командував і жодним заводіком не керував), що питання стоіть про національну безпеку Украіни, цілісність нашоі держави та безпеку наших громадян.

А тому: у всіх цих варіантах мусить приймати участь населення нашої краіни. І напевно всі мають усвідомлювати можливе, бути морально та практично підготовленими. Має бути спільне відчуття нашоі стійкості та єдності.

Але, я цього не бачу!

Не бачу абсолютно, яким чином Ви — панове з горба над Козиним болотом, плануєте діі 40 мільйонного народу у разі реалізації нашим ворогом одного з дев‘яти можливих сценаріїв.

Комплекс тренувань по питаннях роботи органів місцевого самоврядування у разі загострення сітуаціі, є? — Немає!

Запаси води, продуктів, паливно мастильних матеріалів перевірили?

Питання щодо проведення евакуації, мобілізаціі населення — підготували? — Ні!

Бомосховища перевірили? Довели до кожного українця — куди йому бігти у разі загрози? - Ні!

Ви не робите прості речі, а белькочете народу, що Ви готові к «можливим варіантам».

Можливо Ви і готові — чемодани на борт і мерщій з краіни….

Зараз у Вас в головах — парад.

30 річниця Незалежності країни, це знаково і цей день має бути наповнений справжньою гордістю, щиростю та єднанням нації.

Розуміння саме цього відсутнє з Вашого боку. Ганебні інсталяцій на Алеї Героів Небесної сотні доводять, що люди які готують державне свято, не розуміють значення Незалежності України — взагалі.

Так, ефіри рф розривають кричалки з тренувань наших військових — десантників, морпехів, поліції. Це дійсно круто та прояв волі, гідності та стійкості тих, хто крокує Хрещатиком. Але — не Вас.

Техніка з параду на фронт не піде та й військовики також, але можливо когось з украінців, змотивує на вступ до лав армійських.

Хода учасників війни на Сході Украіни, це більш об’єднуюча для суспільства та держави подія: справжні Героі — гордість країни, які захистили Державу, стали щитом проти агресора, крокують головною вулицею столиці.

Але за два роки Ви нічого не зробили для взаємодії та об‘єднання — крокуватимуть третій рік Києвом два паради.

Парад пройде, а що далі?

Ви і далі буде годувати нас байками про візіт Президента до Вашінгтону і казати - «закордон нам паможет».

Крім нас самих ніхто нам не допоможе і не захистить наши родини, землі та державу — це готовне гасло, яке має лунати.

Відпрацюйте тренування хоч одного можливого варіанту у разі загострення кризи в краіни. Казкарі — аніматори, — написав Кривонос.