Укр

Не держите лишних людей из жалости или уважения, с ними всегда геморрой

Автор
О. Гороховский
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 08 сентября 2021, 23:18
Иллюстративное фото

Лишние люди, как правило, требуют затрат времени и энергии.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский поделился советами о том, как сохранять высокую эффективность в современном мире.

Своими размышлениями он поделился у себя в Фейсбук.

"Бойтесь лишних людей:

  • Не берите себе в партнеры человека за прошлые заслуги, если он не нужен в новом проекте
  • Не оставляйте ненужных коллег из уважения или из жалости
  • Не давайте шанс лишним людям в отношениях. Выходите из отношений если потеряли интерес.

Вы тратите на них не только время и энергию – лишние люди, как правило, отлично понимают, что они лишние и всячески пытаются создать ситуации, в которых будет казаться, что они нужны и это почти всегда какой-то геморрой.

Удалите их.

Это не про этику, это про эффективность", — написал он.

Как сообщалось ранее, психолог Александра Зинькова опровергла утверждение о том, что чем больше работать, тем лучше живется.

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