Не держите лишних людей из жалости или уважения, с ними всегда геморрой
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Лишние люди, как правило, требуют затрат времени и энергии.
Сооснователь Monobank Олег Гороховский поделился советами о том, как сохранять высокую эффективность в современном мире.
Своими размышлениями он поделился у себя в Фейсбук.
"Бойтесь лишних людей:
- Не берите себе в партнеры человека за прошлые заслуги, если он не нужен в новом проекте
- Не оставляйте ненужных коллег из уважения или из жалости
- Не давайте шанс лишним людям в отношениях. Выходите из отношений если потеряли интерес.
Вы тратите на них не только время и энергию – лишние люди, как правило, отлично понимают, что они лишние и всячески пытаются создать ситуации, в которых будет казаться, что они нужны и это почти всегда какой-то геморрой.
Удалите их.
Это не про этику, это про эффективность", — написал он.
Как сообщалось ранее, психолог Александра Зинькова опровергла утверждение о том, что чем больше работать, тем лучше живется.
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