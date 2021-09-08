Не тримайте зайвих людей з жалю чи поваги, з ними завжди геморой
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Зайві люди, як правило, вимагають витрат часу і енергії.
Співзасновник Monobank Олег Горохівський поділився порадами про те, як зберігати високу ефективність в сучасному світі.
Своїми роздумами він поділився у себе в Фейсбук.
"Бійтеся зайвих людей:
- Не беріть собі в партнери людини за минулі заслуги, якщо він не потрібен в новому проєкті
- Не залишайте непотрібних колег з поваги або з жалю
- Не давайте шанс зайвим людям в стосунках. Виходьте з відносин якщо втратили інтерес.
Ви витрачаєте на них не тільки час і енергію — зайві люди, як правило, чудово розуміють, що вони зайві та всіляко намагаються створити ситуації, в яких буде здаватися, що вони потрібні і це майже завжди якийсь геморой.
Видаліть їх.
Це не про етику, це про ефективність ", — написав він.
Як повідомлялося раніше, психолог Олександра Зінькова спростувала твердження про те, що чим більше працювати, тим краще живеться.
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