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Не тримайте зайвих людей з жалю чи поваги, з ними завжди геморой

Автор
О. Гороховський
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 08 вересня 2021, 23:18
Ілюстративне фото

Зайві люди, як правило, вимагають витрат часу і енергії.

Співзасновник Monobank Олег Горохівський поділився порадами про те, як зберігати високу ефективність в сучасному світі.

Своїми роздумами він поділився у себе в Фейсбук.

"Бійтеся зайвих людей:

  • Не беріть собі в партнери людини за минулі заслуги, якщо він не потрібен в новому проєкті
  • Не залишайте непотрібних колег з поваги або з жалю
  • Не давайте шанс зайвим людям в стосунках. Виходьте з відносин якщо втратили інтерес.

Ви витрачаєте на них не тільки час і енергію — зайві люди, як правило, чудово розуміють, що вони зайві та всіляко намагаються створити ситуації, в яких буде здаватися, що вони потрібні і це майже завжди якийсь геморой.

Видаліть їх.

Це не про етику, це про ефективність ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, психолог Олександра Зінькова спростувала твердження про те, що чим більше працювати, тим краще живеться.

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