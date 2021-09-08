Не тримайте зайвих людей з жалю чи поваги, з ними завжди геморой

Зайві люди, як правило, вимагають витрат часу і енергії.

Співзасновник Monobank Олег Горохівський поділився порадами про те, як зберігати високу ефективність в сучасному світі.

Своїми роздумами він поділився у себе в Фейсбук.

"Бійтеся зайвих людей:

Не беріть собі в партнери людини за минулі заслуги, якщо він не потрібен в новому проєкті

Не залишайте непотрібних колег з поваги або з жалю

Не давайте шанс зайвим людям в стосунках. Виходьте з відносин якщо втратили інтерес.

Ви витрачаєте на них не тільки час і енергію — зайві люди, як правило, чудово розуміють, що вони зайві та всіляко намагаються створити ситуації, в яких буде здаватися, що вони потрібні і це майже завжди якийсь геморой.

Видаліть їх.

Це не про етику, це про ефективність ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, психолог Олександра Зінькова спростувала твердження про те, що чим більше працювати, тим краще живеться.