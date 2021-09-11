Не было бы 11 сентября, не было бы и войны в Украине

Катастрофа в США унесла жизни почти трех тысяч человек.

Журналист Андрей Цаплиенко в день годовщины трагических событий 11 сентября предположил, что если бы этого теракта не произошло, то и войны в Украине не было.

Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

"Это была точка невозврата. Для всего мира.

История не знала более кровавого, дерзкого и загадочного теракта. Самолеты с террористами врезались в знаковые сооружения Соединенных Штатов. В те же "близнецы", которые так часто выбирал Голливуд — в качестве места действия для фильмов-катастроф. Но ни один голливудский сценарист не мог себе представить масштабы реальной, а не киношной, трагедии. Наверное, никогда, как тогда, Третья Мировая война не была так близко.

Так случилось, что этот день изменил и мою судьбу. С тех пор я побывал минимум на пяти войнах, которые стали эхом этой трагедии. Прошло двадцать лет, и мне до сих пор не дает покоя вопрос, кто был конечным бенефициаром того сокрушительного удара по свободному миру, в день, когда цивилизация была вынуждена начать войну с дикостью. У меня нет доказательств, но я уверен, не было бы 11 сентября в Америке, не было бы и войны в Украине. А еще, теперь я точно знаю, кто на самом деле страна-террорист ", — написал он.

Напомним, в США обнародовали архивные фотографии, снятые сразу после устроенного "Аль-Каидой" теракта в Нью-Йорке