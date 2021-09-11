Не було б 11 вересня, не було б і війни в Україні

Катастрофа в США забрала життя майже трьох тисяч людей.

Журналіст Андрій Цаплієнко в день річниці трагічних подій 11 вересня припустив, що якби цього теракту не сталося, то і війни в Україні не було б.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

"Це була точка неповернення. Для всього світу.

Історія не знала більш кривавого, зухвалого і загадкового теракту. Літаки з терористами врізалися в знакові споруди Сполучених Штатів. В ті самі "близнюки", які так часто обирав Голівуд — у якості місця дії для фільмів-катастроф. Але жоден голівудський сценарист не міг собі уявити масштаби реальної, не кіношної, трагедії. Напевно, ніколи, як тоді, Третя Світова війна не була так близько.

Так сталося, що цей день змінив і мою долю. З того часу я побував щонайменше на п’яти війнах, які стали відлунням цієї трагедії. Минуло двадцять років, і мені досі не дає спокою питання, хто був кінцевим бенефіціаром того нищівного удару по вільному світу, в день, коли цивілізація була змушена розпочати війну з дикунством. В мене немає доказів, але я впевнений, не було б 11 вересня в Америці, не було б і війни в Україні. А ще, тепер я точно знаю, хто насправді країна-терорист", — написав він.

Нагадаємо, в США оприлюднили архівні фотографії, зняті відразу після влаштованого "Аль-Каїдою" теракту в Нью-Йорку