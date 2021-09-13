Удивительно, что нынешняя украинская власть приняла участие в форуме олигарха

Эксперт указал на тот факт, что форум YES — инициатива олигарха Виктора Пинчука

Форум YES (Ялтинская европейская стратегия), который состоялся в Киеве 10-11 сентября, оценил для "Телеграфа" нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний.

"По своей сути Форум "Ялтинская европейская стратегия" является частной инициативой и четко ассоциируется с Виктором Пинчуком и, соответственно, его тестем Леонидом Кучмой. По сути, Форум является продуманной и действенной инвестицией в политиков, которые за чрезвычайно высокие гонорары де-факто делают Виктора Пинчука привлекательным для западных стран.

Именно это является основной целью и основным следствием всех ежегодных сессий этого форума. Тем удивительнее участие нынешней украинской власти в этом форуме. Ведь она задекларировала "антиолигархический направление деятельности". А участие в этом Форуме создает персональные отношения с группой Пинчука-Кучмы.

Еще более удивительно участие нынешней власти в Форуме YES, после успешной "Крымской платформы".

Ведь именно "Крымская платформа" продемонстрировала, что нынешняя власть не только вернула вопрос оккупированного Крииу в геополитическую переговорную повестку дня, но и способна самостоятельно проводить переговорный процесс. И даже самостоятельно проводить крупные конференции с высоким зарубежным представительством.

Именно преобразования "Крымской платформы" в постоянно действующий ежегодный Форум по привлечению высокого зарубежного представительства должно стать приоритетом власти, а не ее легитимизация своим участием мероприятий тех, кого в Украине называют "олигархами".

Именно "Крымская платформа" должна производить смыслы и формировать геополитическую повестку дня".