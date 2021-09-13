Дивно, що нинішня українська влада взяла участь в форумі олігарха

Експерт вказав на той факт, що форум YES — ініціатива олігарха Віктора Пінчука

Форум YES (Ялтинська європейська стратегія), який відбувся в Києві 10-11 вересня, оцінив для "Телеграфа" нардеп VI і VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній.

"За своєю суттю форум "Ялтинська європейська стратегія" є приватною ініціативою і чітко асоціюється з Віктором Пінчуком і, відповідно, його тестем Леонідом Кучмою. По суті, Форум є продуманою і дієвою інвестицією в політиків, які за надзвичайно високі гонорари де-факто роблять Віктора Пінчука привабливим для західних країн.

Саме це є основною метою і основним наслідком всіх щорічних сесій цього форуму. Тим дивніша участь нинішньої української влади в цьому форумі. Адже вона задекларувала "антиолігархічний напрямок діяльності". А участь в цьому Форумі створює персональні відносини з групою Пінчука-Кучми.

Ще більш дивна участь нинішньої влади в форумі YES після успішної "Кримської платформи".

Адже саме "Кримська платформа" продемонструвала, що нинішня влада не тільки повернула питання окупованого Криму в геополітичний переговорний порядок денний, але і здатна самостійно проводити переговорний процес. І навіть самостійно проводити великі конференції з високим закордонним представництвом.

Саме перетворення "Кримської платформи" в постійно діючий щорічний Форум по залученню високого закордонного представництва має стати пріоритетом влади, а не її легітимізація своєю участю заходів тих, кого в Україні називають "олігархами".

Саме "Кримська платформа" повинна виробляти смисли і формувати геополітичний порядок денний".