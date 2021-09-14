Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске "Северного потока-2" 1 октября несколько переоценены

В Германии уверяют — газопровод пройдет сертификацию до запуска в эксплуатацию.

Заявления "Газпрома" о запуске "Северного потока-2" уже с первого октября — преждевременные и нереальны. Его должны еще сертифицировать как независимого оператора газотранспортной системы. Вот с этим и возникают вопросы — на рассмотрение заявки в Германии могут отвести четыре месяца и это не единственная проверка, которую должен пройти СП-2.

Об этом написала в Facebook украинская дипломат, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль (Елена Зеркаль).

Только анонсированная достройка "Северного потока-2" сопровождалась громкими заявлениями "Газпрома" о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря — уже по обоим, о чем сообщал Bloomberg.

Эта версия, которая очень нравится российским чиновникам, и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда. При этом запуск СП2 невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции вроде "запустим уже" не имеют никакого смысла.

11 июня Nord Stream 2 AG на запрос BNetzA (немецкого регулятора) подала документы на сертификацию компании в качестве независимого оператора в предварительном порядке, а только 13 сентября в BNetzA заявили, что заявка на сертификацию завершена, то есть все необходимые для рассмотрения документы предоставлены.

Начиная с 8 сентября у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета (до 8 января 2022). Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. У ЕК есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы СП2 без разрешений приведет к применению санкций к нему.

К тому же СП2 должен пройти внутреннюю проверку на предварительное введение в эксплуатацию. Продолжительность этапа — до трех месяцев.

Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать СП2 и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа — от одного месяца до одного года.

Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены.

PS Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что СП2 не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

PPS Мой взгляд выдает отношение к СП2