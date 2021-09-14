Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск "Північного потоку-2" 1 жовтня дещо переоцінені

У Німеччині запевняють — газопровід пройде сертифікацію до запуску в експлуатацію.

Заяви "Газпрому" про запуск "Північного потоку-2" вже з першого жовтня — передчасні та нереальні. Його мають ще сертифікувати як незалежного оператора газотранспортної системи. От із цим і виникають питання — на розгляд заявки у Німеччині можуть відвести чотири місяці і це не єдина перевірка, яку має пройти ПП-2.

Про це написала у Facebook українська дипломатка, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль (Олена Зеркаль).

Щойно анонсована добудова "Північного потоку-2" супроводжувалася гучними заявами "Газпрому" щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня по першій нитці, а з грудня-вже по обох, про що повідомляв Bloomberg.

Це версія, яка дуже подобається російським можновлаждцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення Німецького регулятора та суду. При цьому запуск ПП2 неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції на кшталт «запустимо уже» не мають ніякого сенсу.

11 червня Nord Stream 2 AG на запит BNetzA (німецького регулятора) подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку, а тільки 13 вересня в BNetzA заявили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані.

Починаючи з 8 вересня у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. ЄК має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи ПП2 без дозволів призведе до застосування санкцій до нього.

До того ж ПП2 повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу-до трьох місяців.

Правда є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме ПП2 і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу-від одного місяця до одного року.

Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені.

P.S. Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що ПП2 не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

P. P. S. Мій погляд видає ставлення до ПП2