Укр

Украине не стоит ждать ничего хорошего от переговоров между США и Россией

Автор
Георгий Тука
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Автор
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Виктория Нуланд вскоре приедет в РФ Новость обновлена 17 сентября 2021, 20:54
Виктория Нуланд вскоре приедет в РФ

Есть только пессимистические прогнозы на исход переговоров

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд запланировала визит в Россию осенью, сообщают росСМИ со ссылкой на источники.

Пока неизвестен предмет переговоров. Столько есть возможных вариантов, начиная от "Северного потока-2", заканчивая последними событиями в Афганистане, что точек соприкосновения между США и РФ – более чем достаточно. И давать какой-то однозначный прогноз сейчас – это преждевременно и несколько безответственно.

В чем нет сомнения – так это в том, что не будет никого прорыва в пользу Украины. Самый пессимистичный прогноз – США могут поддержать идею, которую проталкивает РФ на протяжении всех лет войны. А именно – имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство и прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. В обмен на… А обменов может быть несколько. Позиции по Сирии, Афганистану, Ирану, Северной Корее. Предугадать, чем всё это завершится, крайне сложно.

Позиция РФ остается жесткой, неизменной на протяжении всех лет конфликта. Для них вопрос будущего Украины в своей орбите – вопрос стратегический. Они особого этого и не скрывают. Так что поле маневра в вопросе Россия-Украина – крайне узкое. Даже теоретических компромиссов со стороны РФ не вижу. Потому что это будет уступкой в стратегически важных для России вопросах.

Теги:
#Украина #США #Россия #Донбасс #Георгий Тука
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