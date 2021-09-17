Україні не варто чекати нічого хорошого від переговорів між США і Росією

Є тільки песимістичні прогнози на результат переговорів

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд запланувала візит до Росії восени, повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела.

Поки невідомий предмет переговорів. Стільки є можливих варіантів, починаючи від "Північного потоку-2", закінчуючи останніми подіями в Афганістані, що точок дотику між США і РФ — більш ніж достатньо. І давати якийсь однозначний прогноз зараз — це передчасно і дещо безвідповідально.

У чому немає сумніву — так це в тому, що не буде нікого прориву на користь України. Найбільш песимістичний прогноз — США можуть підтримати ідею, яку проштовхує РФ протягом усіх років війни. А саме — імплементація формули Штайнмайера в українське законодавство і прямі переговори Києва з Донецьком і Луганськом. В обмін на... а обмінів може бути кілька. Позиції по Сирії, Афганістану, Ірану, Північній Кореї. Передбачити, чим все це завершиться, вкрай складно.

Позиція РФ залишається жорсткою, незмінною протягом усіх років конфлікту. Для них питання майбутнього України в своїй орбіті — питання стратегічне. Вони особливого цього і не приховують. Тож поле маневру в питанні Росія-Україна — вкрай вузьке. Навіть теоретичних компромісів з боку РФ не бачу. Тому що це буде поступкою в стратегічно важливих для Росії питаннях.