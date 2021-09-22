Машину Шефира расстреляли из автомата так же, как и нашу с Аминой Окуевой

Офис президента должен взять под контроль не только покушение на Шефира, но и все предыдущие резонансные покушения и убийства

В Украине большая проблема с судами, которые затягивают рассмотрение дел и их никак за это не наказывают. Именно поэтому не странно, что в Украине совершаются покушения уже и на помощника Президента. Его машину расстреляли таким же образом, как и во время убийства Амины Окуевой.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает чеченский военный, майор Вооруженных сил ЧРИ Адам Осмаев на своей странице в Facebook.

"Сегодня было совершенно покушение на первого помощника Президента Украины. Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв собой меня. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружие, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их во множестве заказных убийств граждан Украины.

Также суды тянут с рассмотрением дела обвиняемого в государственной измене и покушении на меня, генерала Шайтанова, против которого правоохранители собрали железные доказательства вины. Поэтому, я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника Президента, — преступники уверовали в свою безнаказанность.

Призываю Офіс Президента України и Президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности", — написал Адам Осмаев.

Напомним, автомобиль Адама Осмаева и Амины Окуевой расстреляли 30 октября около 20:00 на ж/д переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Нападавших было двое, они стреляли из автоматов. В тот вечер Окуева погибла от пулевого ранения в голову, а Осмаев получил тяжелое ранение в ногу, но выжил.