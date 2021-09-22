Машину Шефіра розстріляли з автомата так само, як і нашу з Аміною Окуєвою

Офіс президента повинен взяти під контроль не тільки замах на Шефіра, але і всі попередні резонансні замахи і вбивства

В Україні велика проблема з судами, які затягують розгляд справ і їх ніяк за це не карають. Саме тому не дивно, що в Україні відбуваються замахи вже і на помічника Президента. Його машину розстріляли таким же чином, як і під час вбивства Аміни Окуєвої.

Про це у середу, 22 вересня, повідомляє чеченський військовий, майор Збройних сил ЧРІ Адам Осмаєв на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні було вчинено замах на першого помічника Президента України. Як і мене з Аміною, його машину обстріляли з автомата 7.62. Тоді я був поранений, а Аміна загинула, прикривши собою мене. Виконавців знайшли, їх сліди ДНК залишилися на зброю, але суд відпускає їх під домашній арешт, незважаючи на те, що державний обвинувач звинувачує їх у великій кількості замовних вбивств громадян України.

Також суди тягнуть з розглядом справи обвинуваченого у державній зраді і замаху на мене, генерала Шайтанова, проти якого правоохоронці зібрали залізні докази провини. Тому, я не здивований, що відбуваються замаху вже на помічника Президента, — злочинці повірили в свою безкарність.

Закликаю Офіс Президента України і Президента України взяти під контроль не тільки справа про замах на його помічника, а й попередні резонансні замахи і вбивства, тому що з судами у нас біда, а безкарність веде до вседозволеності", — написав Адам Осмаєв.

Нагадаємо, автомобіль Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої розстріляли 30 жовтня близько 20:00 на ж/д переїзді біля селища Глеваха Київської області. Нападників було двоє, вони стріляли з автоматів. Того вечора Окуєва загинула від кульового поранення в голову, а Осмаєв отримав важке поранення в ногу, але вижив.