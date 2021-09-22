"В Украину возвращаются девяностые" — а уходили ли они?

Последние события в Украине напоминают фильмы "про братву"

Сегодня интернет целый день бурлит: утром под Киевом пытались убить советника Зеленского Шефира. Всё в лучших традициях девяностых годов: киллер поджидал в лесополосе, выпустил очередь из автомата, ранил водителя, сбежал в неизвестном направлении. Офис президента раздаёт комментарии, собираются брифинги и следственные комиссии, глава государства прямо из США обещает покарать всех виновных.

Параллельно с этим новость из Черкасс: неизвестные в форме СБУ (!) расстреляли в кафе средь бела дня местного бизнесмена (по данным журналистов, был криминальным авторитетом). После чего сели в машину и уехали. Позже машину нашли уже догорающей, с оставленным внутри автоматом.

Что объединяет две эти новости, кроме того, что в одной истории цель выжила и даже не поранилась, а в другой — была убита? Методы работы. Как будто из фильмов про братву или из сводок новостей 25-летней давности. Несмотря на все "цивилизационные европейские выборы", несмотря на то, что с тех пор прошла уже пара десятков лет, несмотря на все реформы правоохранительной системы — всё у нас, глобально, осталось по-прежнему.

Отдельно по Шефиру. Многие коллеги усомнились в правдивости покушения. Мол, это была инсценировка. Не берусь утверждать, я не криминалист (хотя тут и впрямь много вопросов). Но важно другое: даже если всё это был "поджог Рейхстага" по-украински — он ведь демонстрирует уровень и тип мышления. Наглухо застрявший там, в тех временах.

"В Украину возвращаются девяностые!" — пестрят СМИ.

Простите, а они куда-то уходили?