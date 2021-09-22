Рус

"В Україну повертаються дев’яності" — а чи йшли вони?

Автор
Микита Трачук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Фото з місця замаху на Сергія Шефіра 22.09.2021 Новина оновлена 22 вересня 2021, 18:06
Фото з місця замаху на Сергія Шефіра 22.09.2021

Останні події в Україні нагадують фільми "про братву"

Сьогодні інтернет цілий день вирує: вранці під Києвом намагалися вбити радника Зеленського Шефіра. Все в кращих традиціях дев’яностих років: кілер чекав в лісосмузі, випустив чергу з автомата, поранив водія, втік в невідомому напрямку. Офіс президента роздає коментарі, збираються брифінги та слідчі комісії, глава держави прямо з США обіцяє покарати всіх винних.

Паралельно з цим новина з Черкас: невідомі в формі СБУ (!) розстріляли в кафе серед білого дня місцевого бізнесмена (за даними журналістів, був кримінальним авторитетом). Після чого сіли в машину і поїхали. Пізніше машину знайшли вже догоряючою, з залишеним всередині автоматом.

Що об’єднує ці дві новини, окрім того, що в одній історії жертва вижила і навіть не поранилася, а в іншій — була вбита? Методи роботи. Наче з фільмів про братву або із зведень новин 25-річної давності. Незважаючи на всі "цивілізаційні європейські вибори", незважаючи на те, що з тих пір пройшла вже пара десятків років, не дивлячись на всі реформи правоохоронної системи — все у нас, глобально, залишилося як і раніше.

Окремо по Шефіру. Багато колег засумнівалися в правдивості замаху. Мовляв, це була інсценізація. Не беруся стверджувати, я не криміналіст (хоча тут і справді багато питань). Але важливо інше: навіть якщо все це був "підпал Рейхстагу" по-українськи — він демонструє рівень та тип мислення. Наглухо застряг там, в ті часи.

"В Україну повертаються дев’яності!" — рясніють ЗМІ.

Вибачте, а вони кудись йшли?

Теги:
#Черкаси #Стрільба #замаху #Сергій Шефір #Микита Трачук
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи