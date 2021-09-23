В мировой истории достаточно примеров того, куда катились страны, которые выступали против своих богачей

Г лавный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар раскритиковал принятый в четверг, 23 сентября, Верховной Радой во втором чтении закон о деолигархизации.

"ИНТЕРЕСНО, ОНИ ОПОМНЯТСЯ ИЛИ НЕТ? ИЛИ ИМ ПРИОБРЕТЕННАЯ В ПОСТ-СОВЕТСКОМ ДЕТСТВЕ «КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ» ВООБЩЕ ГЛАЗА ЗАТЛИЛА ПЛАМЕНЕМ…?

«Как рассказал LegalHub источник во фракции «Слуга народа», список олигархов уже практически сформирован.

Это Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Петр Порошенко, Константин Жеваго, Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин.

В список не будет включен Томаш Фиала. «Его люди в «Голосе» в количестве десяти человек проголосовали за законопроект. Это было условием не включения Фиалы в список», — пояснил собеседник издания.

Также пока еще решается, очутятся ли в списке Юрий Косюк, Андрей Веревский и Алексей Вадатурский. "Они по всем понятиям олигархи, кроме наличия собственных СМИ, также сложно доказать их политическое влияние. Сейчас решается, как их, грубо говоря, инвертировать в список", — пояснил собеседник издания».

Я могу вам часами приводить примеры из всей мировой экономической истории: куда котились страны, которые тем или иным образом выступали «против» своих богачей. Даже не то чтобы репрессировали их, а вот просто делали их жизнь хоть в чем-то дискомфортной…

В пропасть они катились! И их экономики — тоже под откос!

Потому что худшее, что может случиться со страной — это заставить ее покинуть топ пять самых УСПЕШНЫХ бизнесменов…

Во Франции до введения социалистом-Олланом 90% налога на богатых было 8 миллиардером, осталось три.

Налог отменили резко опомнившись, но вернуть пятерых столпов экономики, что вот как-то так умели создавать сотни тысяч рабочих мест и зарабатывать для экономики Франции миллиарды — не удалось вернуть до сих пор.

Потому что они не мальчики чтобы за вами, социалистами латентными, бегать: то вы там удумали, то вы опять передумали…

Такой же маразм сейчас на наших глазах собираются проделать с нашей страной…

Под одобрительное улюлюкание пока что ничего не понимающей толпы…

Грустно это все.

И остановить никак нельзя.

И у единиц только хватает мужества и мозгов чтобы хотя бы высказаться против…", — написал Кухар на своей странице в соцсети Facebook.