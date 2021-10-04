Нардеп Алексей Гончаренко поделился мнением о Зеленском, офшорах и камерном фольклоре

"Зачем Зеленскому офшоры? Во-первых, это красиво и ненаказуемо.

А во-вторых, диктаторские замашки и так намекали на то, что цепляться за власть президент будет любыми способами. Иначе придется сесть, и уже не в кресло.

Судите сами: нашей страной правит человек, который искренне смеялся над «слепыми трастами» и в результате создал «траст Шефира». А за тебя голосуют, пока фунт сортирует деньги на левых счетах за рубежом, ведь ты якобы борешься с барыгами и офшорами.

А потом ты побеждаешь, и человек-кошелек – уже твой помощник. Так ты плюешь в лицо избирателям, которые по наивности не проверили великого разоблачителя.

Кто-то говорил, что это Зеленский тащит друзей к корыту? Я тоже так думал.

Но теперь понятно, что Владимир Александрович просто хотел контролировать свои деньги. Удобно, надо лишь по коридору пройтись. Конечно, я бы рекомендовал президенту следить за деньгами получше. Убрать подальше от себя фунта – например, назначить его премьер-министром.

Будет сидеть чуть дальше. Может, когда-нибудь вместе и сядут, но уже не в Кабмине. А пока что «какая разница»?

Но никакой разницы нет для иностранных журналистов. 600 человек распутывали оффшорную паутину, изучив 117 стран. Но на обложке почему-то очутился именно Зеленский. Мы в центре внимания, только повод снова не радует.

А рядом стоят Путин и другие диктаторы, на которых наше чудо ориентируется.

Вы только не напрягайтесь, Владимир Александрович. У вас работа тяжелая: надо летать по отпускам за счет украинских граждан, назначать друзей и спрашивать у Шефира насчет выписок из оффшорных компаний. Тяжко живется. Врагу не пожелаешь.

Учителя не получают четыре тысячи долларов, которые обещал Зеленский. И это логично. Ведь президентские друзья должны хорошо кушать.

Само собой, офшоры – не главное обвинение, надо соблюдать очередь. Есть вещи пострашнее. Государственная измена и попытка узурпировать власть давлением на суды, например. Потом я даже не надеюсь, что именно из-за «траста Шефира» кто-то отправит Зеленского за решетку. Только в комплекте.

До выборов он может не напрягаться. Но кто сказал, что президент задержится на Банковой? После одного президентского срока или двух, первый тюремный его все равно догонит.

Отрядите свою свиту собирать шутки и комментарии, Владимир Александрович. Благодаря такому фольклору в камере вы окажетесь самым веселым рассказчиком.

А где там будет ваше место – подскажут герои фильма "Джентльмены удачи".