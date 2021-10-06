"Следующей зимой цена на газ точно будет минимум вдвое больше"

Украине не хватает газа на отопительный сезон и это является вызовом для власти.

На фоне приближения зимы и нехватки газа в хранилищах, среди украинцев все чаще возникают опасения о "неизбежном замерзании" в холодное время года.

О том, как украинские власти намерены пройти отопительный сезон и какие у них возникнут трудности, написал политолог Виктор Бобыренко

"Как Зеленые отпетляют отопительный сезон

В НАК Нафтогаз в подземных хранилищах 15 млрд кубов газа.

Чтобы перезимовать — нужно 19 млрд. Это среднепотолочный прогноз.

Потому что зима может быть и холоднее и теплее. Опять же: ранняя весна нам в помощь.

Но, ориентировочно нам не хватает 4 млрд. Кубов. По 30 тысяч гривен за тысячу кубов. Это, по минуточку — 120 миллиардов гривен.

120миллиардов!!! Кто не знает — это около 10% от госбюджета. Это немножко меньше наших расходов на медицину в бюджете следующего года.

Но Зеленский пообещал нам, что цена на этот сезон останется по 7,96 за куб. В 3,5 раза ниже рыночной.

И что же делать?…