"Наступної зими ціна на газ точно буде мінімум удвічі більшою"

Україні не вистачає газу на опалювальний сезон і це є викликом для влади.

На тлі наближення зими та браку газу в сховищах, серед українців все частіше виникають побоювання про "неминуче замерзання" в холодну пору року.

Про те, як українська влада має намір пройти опалювальний сезон і які у них виникнуть труднощі, написав політолог Віктор Бобиренко

"Як Зелені відпетляють опалювальний сезон

У НАК Нафтогаз у підземних сховищах 15 мільярдів кубів газу.

Щоб перезимувати – потрібно 19 мільярдів. Це середньопотолочний прогноз.

Бо зима може бути і холодніша і тепліша. Знову ж: рання весна нам у поміч.

Але, орієнтовно нам не вистачає 4 млрд. кубів. По 30 тисяч гривень за тисячу кубів. Це, на мінуточку – 120 мільярдів гривень.

120 мільярдів!!! Хто не знає – це десь 10% від держбюджету. Це трошки менше наших витрат на медицину у бюджеті наступного року.

Але Зеленський пообіцяв нам, що ціна на цей сезон залишиться по 7,96 за куб. У 3,5 рази нижчою за ринкову.

І що ж робити?

1) Я думаю, що вони (НАК Нафтогаз) чекатимуть. Не купуватимуть газу, поки спекулятивна ціна, яку нав’язує Росія – не впаде. Окей, якщо вона навіть впаде наполовину – потрібно буде 60 мільярдів. Але це не точно.

2) Щоб відпетляти цю зиму без збільшення ціни треба все одно закупити газ. Де взяти гроші? Ось схема:

Уряд видав Постанову №1011 від 27.09. У ній він зобов’язує "Нафтогаз" укласти угоду з державним "Оператором газотранспортної системи України" "про визначення порядку виплати "Оператором" компенсації необхідного доходу.

Це наша знаменита Труба.

Тобто дивіденди з Труби підуть не в державний бюджет, а Нафтогазу. Так має зайти 48 мільярдів. Для приколу: ці гроші Труба і так мала виплатити, але за кілька років.

3) Ну і для розуміння: У Труби цих грошей немає. У наявності лише близько 30 млрд. Решту їм мав би позичити Укрексімбанк. А він рефінансом візьме ці гроші в НБУ.

А тут криворізький штріх Женя Мецгер, замість того, щоб витягувати рейтинги Зеленському – побив журналістів «Схем».

4) Вобщем, поки неясно, як буде в деталях, але основна схема зрозуміла. У цій задачці багато невідомих: і скільки газу насправді потрібно буде до березня, і якою буде ціна на весну.

5) Але одне ясно – бідні заплатять за багатих. Я от живу у скромній квартирі. І купуватиму у січні газу тисяч так на 3-4. Скільки ж мені компенсує душка Зеленський з Труби, і державного банку.

Ці гроші могли б піти на щось інше (з Труби – прямо в бюджет), але то таке. А у кого хатка у 300-500 квадратів (як у олігархів) – вони заплатять тисяч по 15-20-ть щомісяця. І десь скільки ж їм компенсує добрий Вовчик. Халява, сер.

6) Якщо ви живете на зйомній квартирі – ви взагалі в попандосі. Платите за всіх.

Головний висновок: це останній рейтинговий рік для Зеленського. Наступної зими ціна на газ точно буде мінімум удвічі більшою. Таку дірку бюджетом не закриєш два роки поспіль. І ненависть мас зростатиме.

Думаю, рокіровка з Разумковим і консолідація всієї команди – означає, що Зе!Слуги готуються до чогось серйозного.

Наприклад, навесні внести зміни до Виборчого кодексу. Дозволити Зеленському образитись на звинувачення в корупції. Після цього гордо написати заяву і крикнути: народ нас розсудить.

Представники народу закричать: просім-просім.

І десь на травень – червень – нові президентські вибори. А на серпень-вересень нові парламентські. Вова крикне «вірте мені, я оновлю команду» — скине баласт із зашкварених.

І заведе найбільшу фракцію. А там може зайдуть якісь попутники із тих, хто набере 5-7% (Смєшко, або той же Разумков). Сколотять коаліцію.

І далі 5 років трешу. І сорому перед світом", — написав він.