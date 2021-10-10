У России нет будущего, потому что нельзя в XXI веке быть такими глупыми

Попытка России во всем слепо следовать примеру СССР обрекает эту страну на провал, уверен экономист Александр Охрименко

В Украине значительно уменьшается количество людей, которые идеализируют жизнь в Советском Союзе, и это — хорошо для экономики. В России же ситуация кардинально иная, и поэтому эта страна обречена остаться без будущего.

Почему именно, объяснял экономист Александр Охрименко.

"К примеру, в Украине 61% людей считает, что нужно развивать рыночные отношения, и лишь 27% хотели бы возвращения плановой экономики. В России 62% хотят возвращения плановой экономики и лишь 24% хотят рыночных отношений.

Более того, 49% россиян хотят возвращения советской политической системы СССР, а 59% позитивно относятся к Сталину. В Украине этот показатель составляет лишь 18%.

Нельзя в 21 веке жить быть такими глупыми и верить в "совок". История СССР показала, что СССР — это историческая ошибка, а Сталин обычный тиран и самодур. Не был не было СССР и Сталина, то миллионы жителей Украины и России остались бы живы. И что самое главное — в СССР уничтожали прежде всего умных людей, которые могут делать бизнес, заниматься фермерством, создавать новые технологии и продукты для людей. При этом в СССР воспитывали рабов, которым нравилось жить в нищете.

В Украине "совка" значительно менше. Тем более, что "совок" в Украине уменьшается. Часть "совка" убежала в Россию и теперь ругает Путина. Но многие украинцы поняли, что СССР — это остой. Будущее — это глобализация и новый мировой формат, когда люди будут не жалеть о прошлом, а будут зарабатывать деньги, чтобы можно было купить будущее", — резюмировал Александр Охрименко.