У Росії немає майбутнього, бо не можна в XXI столітті бути такими дурними

Спроба Росії в усьому сліпо наслідувати приклад СРСР прирікає цю країну на провал, впевнений економіст Олександр Охріменко

В Україні значно зменшується кількість людей, які ідеалізують життя в Радянському Союзі, і це — добре для економіки. У Росії ж ситуація кардинально інша, тому ця країна приречена залишитися без майбутнього.

Чому саме, пояснював економіст Олександр Охріменко.

"Наприклад, в Україні 61% людей вважає, що потрібно розвивати ринкові відносини, і лише 27% хотіли б повернення планової економіки. В Росії 62% хочуть повернення планової економіки і лише 24% хочуть ринкових відносин.

Більш того, 49% росіян хочуть повернення радянської політичної системи СРСР, а 59% позитивно ставляться до Сталіна. В Україні цей показник становить лише 18%.

Не можна в 21 столітті жити бути такими дурними і вірити у "совок". Історія СРСР показала, що СРСР — це історична помилка, а Сталін звичайний тиран і самодур. Якби не було СРСР і Сталіна, то мільйони жителів України і Росії залишилися б живі. І що найголовніше — у СРСР знищували насамперед розумних людей, які можуть робити бізнес, займатися фермерством, створювати нові технології і продукти для людей. При цьому в СРСР виховували рабів, яким подобалося жити в злиднях.

В Україні "совка" значно менше. Тим більше, що "совок" в Україні зменшується. Частина "совка" втекла до Росії і тепер лає Путіна. Але багато українців зрозуміли, що СРСР — це відстій. Майбутнє — це глобалізація і новий світовий формат, коли люди будуть не шкодувати про минуле, а будуть заробляти гроші, щоб можна було купити майбутнє ", — резюмував Олександр Охрименко.