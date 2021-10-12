Граждан без COVID-сертификатов или негативного теста на коронавирус планируют не пускать в маршрутки

В связи с активным ростом больных коронавирусом власти все чаще говорят об усилении карантинных ограничений. В частности, что касается пассажирских перевозок. В понедельник, 11 октября, пресс-служба Минздрава объявила новые правила для пассажиров, однако никто не будет их соблюдать и контролировать.

Такое мнение выразил блогер Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook.

"Чего вы так переживаете о том, что невакцинированных не пустят в общественный транспорт? Пустят — это нереально контролировать. Очередное невыполнимое решение. Самолеты, поезда, международные автобусы — там еще как-то можно, но проводники с радостью будут принимать по 50 грн, а в случае чего заявлять, что они не эксперты, чтобы поддельный сертификат от настоящего отличить. Городские маршрутки, троллейбусы и низкопольные автобусы — нереально. Ну, еще очереди будут в метро первые два дня, пока все не обломаются.

Единственное, во что я верю — дружественный Арахамии ЕДАПС воскреснет и будет предлагать цеплять наклейки с голографической защитой. Но это произойдет не сразу, а к тому времени как подготовятся, еще 100 раз все изменится", — написал Бовсуновский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в некоторых областях местные власти решили ограничить работу транспорта и ввести для пассажиров и водителей маршруток обязательные тесты на COVID-19 либо справку о вакцинации.