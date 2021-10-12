Громадян без COVID-сертифікатів або негативного тесту на коронавірус планують не пускати в маршрутки

У зв’язку з активним ростом хворих коронавірусом влада все частіше говорять про посилення карантинних обмежень. Зокрема, що стосується пасажирських перевезень. У понеділок, 11 жовтня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я оголосила нові правила для пасажирів, проте ніхто не буде їх дотримуватися і контролювати.

Таку думку висловив блогер Владислав Бовсуновський на своїй сторінці у Facebook.

"Чого ви так переживаєте про те, що невакцинованих не пустять у громадський транспорт? Пустять — це нереально контролювати. Чергове нездійсненне рішення. Літаки, поїзди, міжнародні автобуси — там ще якось можна, але провідники з радістю прийматимуть по 50 грн, а в разі чого будуть заявляти, що вони не експерти, щоб підроблений сертифікат від справжнього відрізнити. Міські маршрутки, тролейбуси і автобуси з низькою підлогою — нереально. Ну, ще черги будуть в метро перші два дні, поки всі не обламаються.

Єдине, у що я вірю — дружній Арахамія ЄДАПС воскресне і буде пропонувати чіпляти наклейки з голографічним захистом. Але це відбудеться не відразу, а на той час як підготуються, ще 100 раз все зміниться", — написав Бовсуновський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у деяких областях місцева влада вирішила обмежити роботу транспорту і ввести для пасажирів і водіїв маршруток обов’язкові тести на COVID-19 або довідку про вакцинацію.