Укр

"Из некоторых европейских стран едут в Россию прививаться "Спутником". Это истинная правда. Валят толпами"

Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
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Вакцина Новость обновлена 24 октября 2021, 16:58
Вакцина

В странах ЕС тоже есть свои проблемы с вакцинацией от COVID-19.

Проживающие в странах Европейского союза российские граждане предпочитают вакцинироваться вакциной "Спутник V", для чего специально едут в Россию.

Об этом написал журналист Аркадий Бабченко.

"Вы совершенно напрасно смеетесь над фразой Путина о том, что из некоторых европейских стран едут в Россию прививаться "Спутником". Это истинная правда. Валят толпами. Просто он не сказал, кто именно. А валит совковая вата. Вся совковая Прибалтика — я сейчас намеренно употребляю именно этот совковый термин — так вот русские из Прибалтики, у которых у всех российские паспорта, реально валят толпами в Россию, чтобы прививаться там "Спутником". При том, что в странах Балтии проблем с вакциной уже нет совсем — и "Пфайзер", и "АстраЗенека", и "Модерна", и "Джонсон", которого вообще один укол нужен, и что хошь. Палатки установлены прям в магазинах — зашел за пивом, ширнулся. Но нет. Чуть не вплавь Нарву с Даугавой переплывают.

Нарва, насколько я слышал, привита "Спутником" вообще чуть не вся, поголовно. И это проблема для Эстонии, например.

Андрей Шипилов пишет, что вся кипрская вата осаждает российское посольство, ожидая "Спутника". А особо одаренные идут к подпольным врачам, где им делают подпольную прививку хрен пойми чего, что втридорога впаривают, как "Спутник", но сертификаты при этом выдают, как на "Пфайзер". Люблю таких людей. На дураках всегда надо делать деньги.

Такая же ситуация и в Германии. Весь иммигрировавший туда колбасный совок оргазмирует на "Спутник".

Так что да, едут. Да, толпами. Да, жители стран ЕС.

Просто все почему-то подумали, что едут немцы с британцами и шведами.

А едут русские ватные серопаспортники.

А так да, все правда", — написал он.

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Теги:
#Блог #Коронавирус #Аркадий Бабченко #Covid-19 #Спутник V
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