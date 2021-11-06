Мы летим в пропасть, но отчитываемся о стабилизации - Тарас Жиравецкий
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Врач Тарас Жиравецкий
793 летальных случая за минувшие сутки, к сожалению, это печальный рекорд за всю пандемию.
25000 новых случаев умножаем на 5 и получим 125000 новых за сутки неофициально! Ибо тестируем мы гораздо меньше, чем есть потребность.
5000+ госпитализаций за прошедшие сутки и более 6000 прогнозируемых госпитализаций через 2 недели.
Мы летим в бездну, но отчитываемся о стабилизации ситуации.
Какие шаги нужно предпринять?
1. Сбить волну.
2. Начать вакцинировать пожилых людей из групп риска, которые еще не болели.
3. Начать делать больше быстрых тестов.
К сожалению, как мы видим, вакцинация никоим образом не влияет на распространение вируса, хотя сейчас вероятно в таких условиях, как она проводится, она способствует его распространению!
Пост за вакцинацию, но разумную, а не массовую без логики, которая сейчас начинает нам создавать еще большие вызовы.
У кого есть еще какие предложения напишите в комментариях!
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