Укр

Мы летим в пропасть, но отчитываемся о стабилизации - Тарас Жиравецкий

Автор
Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Коронавирус. Новость обновлена 06 ноября 2021, 09:47
Коронавирус.

Врач Тарас Жиравецкий

793 летальных случая за минувшие сутки, к сожалению, это печальный рекорд за всю пандемию.

25000 новых случаев умножаем на 5 и получим 125000 новых за сутки неофициально! Ибо тестируем мы гораздо меньше, чем есть потребность.

5000+ госпитализаций за прошедшие сутки и более 6000 прогнозируемых госпитализаций через 2 недели.

Мы летим в бездну, но отчитываемся о стабилизации ситуации.

Какие шаги нужно предпринять?

1. Сбить волну.

2. Начать вакцинировать пожилых людей из групп риска, которые еще не болели.

3. Начать делать больше быстрых тестов.

К сожалению, как мы видим, вакцинация никоим образом не влияет на распространение вируса, хотя сейчас вероятно в таких условиях, как она проводится, она способствует его распространению!

Пост за вакцинацию, но разумную, а не массовую без логики, которая сейчас начинает нам создавать еще большие вызовы.

У кого есть еще какие предложения напишите в комментариях!

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Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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