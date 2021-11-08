Иван Черненко, врач-анестезиолог.

Наконец-то помимо концентраторов активно начали искать СРАР-аппараты. О чудо, ко второму году пандемии дошло, что кислород не лечит, а лишь оттягивает неизбежное для ряда пациентов.

СРАР тоже не панацея, но это очень важный элемент терапии ковидной пневмонии, да и вообще практически любой. Без адекватной респираторной поддержки тяжелого пациента не вытянуть. И зачастую, когда рассказываются чудеса о спасении каким-то чудо препаратом, либо пациенту проводилась адекватная респираторная терапия срар/нив/ивл, или не такой он был и тяжелый.

Например, всем кому мы когда-либо делали тоцилизумаб были на СРАР. Помог? Некоторым да, но без СРАР точно не выжили бы.

Ладно можно долго петь о странных аппаратиках, которые что-то там дуют.

Но если пациент потребляет больше 8-10л О2(а в идеале лучше об этом думать на 5-8 л, а можно и раньше), ухудшается, или у него нормальная/не очень сатурация + тахипное, или тахикардия, или частый кашель, или на рентгене вы видите тени или на узи консолидации, возможно, надо что-то поменять в терапии? И чем раньше пациент переведен на СРАР, тем выше шансы.

Хорошо, что многие начали заниматься этим вопросом, не было бы счастья, да ковид помог. Больше скажу стали появляться пациенты/родственники, которые возмущаются/жалуются почему мы сняли с СРАР их близких) вот это популяризация метода)

Плохо, что поздно начался сей ажиотаж.

Потому что один простенький СРАР стоит как 1фл актемры. СРАР с батареей как 4-5 флаконов. Сколько актемры закупило государство и сколько СРАР)?

Но не обольщайтесь, СРАР это просто, но геморно.

Нужен комплаенс с пациентом, хорошая маска (без хорошей маски все коту под хвост) и контроль/мониторинг. И последнее самое сложное. Две медсестры на 15-18 человек на СРАР в боксах — это миссия невыполнимая, кого-то не досмотрят. Поэтому моя мечта — огромный зал на 20-25 коек, где можно всех видеть и вовремя реагировать. Вообще, идеальная реанимация — это просторные залы, а не вот эти вот мини сараи, где встать негде.

И, коллеги, если используете СРАР-аппараты, помните, что большинство не оборудованы аккумуляторами, поэтому всегда должен быть план Б, а на такое количество пациентов план Б такой себе, скажу я вам. Так что побеспокойтесь об автоматическом генераторе.

СРАР — это легко и спасает жизни, но одновременно требует внимания, метод не для ленивых. Потому что некоторые думают, что СРАР облегчит работу, неа, только усложнит, но по другому никак.

З.Ы. к сожалению, в протоколе лечения ковида очень мало внимания уделяется респираторной поддержке, увы.