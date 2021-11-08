Іван Черненко, лікар-анестезіолог.

Нарешті, крім концентраторів, активно почали шукати СРАР-апарати. О диво, до другого року пандемії дійшло, що кисень не лікує, а лише відтягує неминуче для ряду пацієнтів.

СРАР теж не панацея, але це дуже важливий елемент терапії ковідної пневмонії та й взагалі практично будь-якої. Без адекватної респіраторної підтримки тяжкого пацієнта не витягнути. І найчастіше, коли розповідаються чудеса про порятунок якимось диво препаратом, або пацієнтові проводилася адекватна респіраторна терапія срар/нив/швл, або не такий він був важкий.

Наприклад, усім, кому ми коли-небудь робили тоцилізумаб, були на СРАР. Допоміг? Декому так, але без СРАР точно не вижили б.

Добре можна довго співати про дивні апаратики, які щось там дмуть.

Але якщо пацієнт споживає більше 8-10л О2 (а в ідеалі краще про це думати на 5-8 л, а можна і раніше), погіршується, або у нього нормальна/не дуже сатурація + тахіпне, або тахікардія, або частий кашель, або на рентгені ви бачите тіні чи на узі консолідації, можливо, треба щось поміняти у терапії? І чим раніше пацієнта перевели на СРАР, тим вищі шанси.

Добре, що багато хто почав займатися цим питанням, не було б щастя, та ковід допоміг. Більше скажу стали з’являтися пацієнти/родичі, які обурюються/скаржаться, чому ми зняли з СРАР їх близьких) ось це популяризація методу)

Погано, що пізно розпочався цей ажіотаж.

Тому що один простенький СРАР стоїть як 1фл актемри. СРАР із батареєю як 4-5 флаконів. Скільки актемри закупила держава та скільки СРАР)?

Але не спокушайтесь, СРАР це просто, але геморно.

Потрібен комплаєнс з пацієнтом, хороша маска (без гарної маски все коту під хвіст) та контроль/моніторинг. І останнє найскладніше. Дві медсестри на 15-18 осіб на СРАР у боксах – це місія нездійсненна, когось не додивляться. Тому моя мрія — величезний зал на 20-25 ліжок, де можна бачити всіх і вчасно реагувати. Взагалі, ідеальна реанімація — це просторі зали, а не ці міні сараї, де встати ніде.

І, колеги, якщо використовуєте СРАР-апарати, пам’ятайте, що більшість не обладнані акумуляторами, тому завжди має бути план Б, а на таку кількість пацієнтів план Б такий собі, скажу вам. Так що подбайте про автоматичний генератор.

СРАР — це легко і рятує життя, але водночас вимагає уваги, метод не для лінивих. Тому що деякі думають, що СРАР полегшить роботу, ні тільки ускладнить, але інакше ніяк.

З.И. на жаль, у протоколі лікування ковіда дуже мало уваги приділяється респіраторній підтримці, на жаль.