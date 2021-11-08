Одной из причин этого является цифровизация совбезов

Старт нового отопительного сезона очень остро поставил вопрос об оплате коммунальных услуг, особенно если учесть подорожание тарифов. Многие граждане задумались о получении субсидий на коммуналку, но оказалось что это не так уж и просто.

Благодаря цифровизации совбезов теперь проще стало проверять данные заявлений и деклараций, которые подают лица, которые хотят получить субсидии ЖКХ. Оказалось, что многие украинцы, которые хотят получить субсидии ЖКХ и пишут, что у их нет денег на оплату услуг ЖКХ, просто ВРУТ И ОБМАНЫВАЕЮТ.

У нас к сожалению, есть скверная привычка обманывать государство и кричать "они плохие". Даже "несчастные пенсионеры" оказались не такие бедные, как они писали в своих декларациях. Когда работники совбеза увидели, сколько денег на депозитах у "нищих" пенсионеров они были в шоке.

Очень часто пенсионеры, которые хотят получить субсидию ЖКХ имеют на депозитах от 300-500 тысяч грн, а некоторые и несколько миллионов гривен.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЦ ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ ЖКХ СТАЛО МЕНЬШИ И ЭТО СПРАВЕДЛИВО.