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Чому стало важко отримати субсидію? - Олександр Охрименко

Автор
Олександр Охрименко Олександр Охрименко
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Субсидії в Україні Новина оновлена 08 листопада 2021, 09:14
Субсидії в Україні

Однією з причин цього є цифровізація соцзабезів

Старт нового опалювального сезону дуже гостро поставив питання про оплату комунальних послуг, особливо якщо врахувати подорожчання тарифів. Багато громадян задумалися про отримання субсидій на комуналку, але виявилося, що це не так просто.

Завдяки цифровізації соцзабезів тепер простіше стало перевіряти дані заяв та декларацій, які подають особи, які хочуть отримати субсидії ЖКГ. Виявилося, що багато українців, які хочуть отримати субсидії ЖКГ і пишуть, що у них немає грошей на оплату послуг ЖКГ, просто брешуть і обдурюють.

У нас, на жаль, є погана звичка обманювати державу та кричати "вони погані". Навіть "нещасні пенсіонери" виявилися не такими бідними, як вони писали у своїх деклараціях. Коли працівники соцзабезу побачили, скільки грошей на депозитах у жебраків пенсіонерів вони були у шоку.

Дуже часто пенсіонери, які хочуть отримати субсидію ЖКГ, мають на депозитах від 300-500 тисяч грн, а деякі й кілька мільйонів гривень.

ДІЙСНО ОСІБ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СУБСИДІЇ ЖКГ, СТАЛО МЕНШЕ І ЦЕ СПРАВЕДЛИВО.

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Теги:
#Україна #Олександр Охрименко #Субсидії
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