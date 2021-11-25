Автор проекта "Трендец" Дмитрий Поворознюк поделился мнением о провале украинских грандов "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Украинские топы вылетели из еврокубков перед последним туром ЛЧ.

Так мы не валились раньше и всего 2 гола в 10 матчах – это диагноз.

УПЛ требует изменений. Каких именно?

У УПЛ низкая конкуренция, минимум команд выходящих играть в футбол, а не отбиваться.

Почему?

И Динамо и Шахтер стимулируют конкурентов соперников. За отбор очков платят в районе 300к евро на команду.

Выходит в районе 2к евро на человека за ничью.

Для большинства команд и футболистов УПЛ это большая сумма и логика проста – зачем нам рисковать и идти в атаку? Больше шансов зацепиться за очки – это отбиваться всю игру и надеяться на чудо.

В результате мы получаем две проблемы: "импотентов в атаке УПЛ" и "импотентов в ЛЧ".

В ЛЧ никто не будет ставить автобусы, а украинские гранды не привыкли в УПЛ играть в темпе и скорости, когда нужно играть на двух половинах поля, а не на одной.

Конкуренция в УПЛ постепенно будет увеличиваться. Металлист придаст конкуренции топам, Кривбасс под вопросом, Полесье под еще большим вопросом…

Рух достроит Академию и сможет тратить деньги на сильных игроков. Днепр-1 и Ворскла растут.

Но параллельно продолжается падение Десны и Зари в плане комплектации.

Динамо и Шахтер продолжат стимулировать соперников, а большинство соперников будут зависеть от этих денег, сейчас это не изменится.

Но что можно изменить уже сейчас?

К примеру, количество аренд. Одна команда не может арендовать в сезоне более 4 футболистов (максимум 2-х из одного клуба).

Мы не можем сказать владельцам клубов покупать более сильных футболистов. Они тратят сколько хотят. Но нужно заставить иметь качественный газон с подогревом, а не огороды в большинстве городов. Заставить обязательно поливать газон до матча и в перерыве. Это напрямую влияет на скорость и качество игры. Повлиять на качество света на стадионе – это прямо влияет на качество трансляции.

Хотите больше денег, чтобы приглашать качественных игроков, чтобы конкуренция росла? Начните с ТВ прав, там УПЛ недополучает десятки миллионов в разрезе нескольких лет.

Но это неинтересно и долго. Интересно стимулировать соперников, создавать фарм клубы, работать с арбитрами и вести войну всеми силами за первое место, гарантирующее группу ЛЧ. Оооой, уже не гарантирует…