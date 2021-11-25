Автор проєкту "Трендець" Дмитро Поворознюк поділився думками щодо провалу українських грандів "Шахтаря" і "Динамо" в єврокубках.

Українські топи вилетіли з єврокубків перед останнім туром ЛЧ.

Так ми не валилися раніше і всього 2 голи в 10 матчах — це діагноз.

УПЛ потребує змін. Яких саме?

В УПЛ низька конкуренція, мінімум команд які виходять грати в футбол, а не відбиватися.

Чому?

І Динамо і Шахтар стимулюють суперників конкурента. За відбір очків платять в районі 300к євро на команду.

Виходить в районі 2к євро на людину за нічию.

Для більшості команд і футболістів УПЛ це велика сума і логіка проста — навіщо нам ризикувати і йти в атаку? Більше шансів зачепити очки — це відбиватися всю гру і надіятися на чудо.

У результаті ми отримуємо дві проблеми: "імпотентів в атаці УПЛ" та "імпотентів в ЛЧ".

В ЛЧ ніхто не буде ставити автобуси, а українські гранди не звикли в УПЛ грати в темпі та швидкості, коли потрібно грати на двох половинах поля, а не на одній.

Конкуренція в УПЛ помаленьку буде збільшуватися. Металіст додасть конкуренції топам, Кривбас під питанням, Полісся під ще більшим питанням…

Рух добудує Академію і зможе витрачати кошти на сильних гравців. Дніпро-1 та Ворскла ростуть.

Але паралельно продовжується падіння Десни та Зорі в плані комплектації.

Динамо та Шахтар продовжать стимулювати суперників, а більшість суперників будуть залежати від цих грошей, зараз це не зміниться.

Але що можна змінити вже зараз?

Наприклад, кількість оренд. Одна команда не може орендувати в сезоні більше 4 футболістів (максимум 2-х з одного клубу).

Ми не можемо сказати власникам клубів купувати сильніших футболістів. Вони витрачають скільки хочуть. Але потрібно змусити мати якісний газон із підігрівом, а не городи в більшості містах. Змусити обовʼязково поливати газон до матчу і в перерві. Це прямо впливає на швидкість і якість гри. Вплинути на якість світла на стадіоні — це прямо впливає на якість трансляції.

Хочете більше грошей, щоб запрошувати якісних гравців, щоб конкуренція росла? Почніть з ТБ прав, там УПЛ недоотримує десятки мільйонів в розрізі кількох років.

Але це нецікаво і довго. Цікаво стимулювати суперників, створювати фарм клуби, працювати з арбітрами і вести війну всіма силами за перше місце, яке гарантує групу ЛЧ. Оооой, вже не гарантує…