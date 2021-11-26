Кирилл Крыжановский, спортивный блогер и журналист, дал прогноз на грядущий матч

Видел 4 матча шотландцев в отборе на ЧМ-2022. (Они стали соперниками Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022).

Команда хорошо организованная, агрессивная, высокий уровень игровой дисциплины и никакого авантюризма. Ни одного поражения дома в отборе — ничья с Австрией, победы над Фарерами, Молдовой, Израилем и Данией (немотивированной).

Основные игроки представляют клубы АПЛ и многие из них на ведущих ролях — Тирни в Арсенале, Робертсон в Ливерпуле, Макгин в Астон Вилле. Не забываем про Мактоминея (МЮ), Хэнли (Норвич), Адамса (Саутгемптон) и т.д.

Много опытных игроков, которые отыграли на высоком уровень сотни матчей. В команде нет перекоса на отдельных футболистов, все сбалансировано и от присутствия/отсутствия того или иного исполнителя многое не зависит.

---

Украина не получила настоящий футбольный ад в Боснии, но получит его в Глазго. Атмосфера и давление будут просто сумасшедшими. Под стать страстной и мотивированной местной сборной.

Шотландцы не играли на чемпионатах мира с 1998-го года. И теперь, когда эта цель так близка, будут умирать ради победы. Это они хорошо умеют :)

Впрочем, до матчей еще далеко, многое может измениться, но главный момент — Украине надо будет сыграть свой лучший матч за последние годы, чтобы выиграть на Хэмпден Парк.