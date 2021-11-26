Україна не отримала справжнє футбольне пекло у Боснії, але отримає його у Глазго - Кирило Крижановський
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Кирило Крижанівський, спортивний блогер та журналіст, дав прогноз на майбутній матч.
Бачив 4 матчі шотландців у відборі на ЧС-2022. (Вони стали суперниками України у плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022, — ред).
Команда добре організована, агресивна, високий рівень ігрової дисципліни та жодного авантюризму. Жодної поразки вдома у відборі — нічия з Австрією, перемоги над Фарерами, Молдовою, Ізраїлем та Данією (невмотивованою).
Основні гравці представляють клуби АПЛ і багато з них на провідних ролях — Тірні в Арсеналі, Робертсон в Ліверпулі, Макгін в Астон Віллі. Не забуваємо про Мактомінея (МЮ), Хенлі (Норвіч), Адамса (Саутгемптон) і т.д.
Багато досвідчених гравців, які відіграли на найвищому рівні сотні матчів. У команді немає перекосу на окремих футболістів, все збалансовано і від присутності/відсутності того чи іншого виконавця багато не залежить.
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Україна не отримала справжнє футбольне пекло у Боснії, але отримає його у Глазго. Атмосфера і тиск будуть просто божевільними. Під стать пристрасній та мотивованій місцевій збірній.
Шотландці не грали на чемпіонатах світу з 1998 року. І тепер, коли ця мета така близька, помиратимуть заради перемоги. Це вони добре вміють:)
Втім, до матчів ще далеко, багато що може змінитися, але головний момент — Україні треба буде зіграти свій найкращий матч за останні роки, щоб виграти на Хемпден Парк.
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