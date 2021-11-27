Украине могут предложить очень тяжелые условия

Большой войны не будет. По крайней мере, исходя из текущей ситуации.

Госпереворота тоже не будет. Это слишком глупо, чтобы оказаться правдой. Слабо продуманный информационный повод, неуклюжее приглашение к переговорам с позиции силы.

А будет встреча Байдена и Путина, куда пригласят Зеленского, чтобы изложить ему условия.

Ради этой встречи сейчас и происходит вся эта информационная акция нагнетания напряженности.

Судя по масштабности этой акции, условия будут довольно тяжелыми (собирается вражья сила — на кону же ни много ни мало существование государства). Они поставят крест на политической карьере Владимира Зеленского и всех его перспективах переизбраться на второй срок. Кроме того, если эти условия повлекут за собой сдачу национальных интересов, это может привести к народным волнениям и повторению 2014 года, чего и ожидают в Кремле.

Такой исход легко просчитывался еще в 2019 году, но сейчас от этого никому не легче.