Україні можуть запропонувати дуже тяжкі умови

Великої війни не буде. Принаймні виходячи з поточної ситуації.

Держперевороту також не буде. Це надто безглуздо, щоб виявитися правдою. Слабко продуманий інформаційний привід, незграбне запрошення до переговорів із позиції сили.

А буде зустріч Байдена та Путіна, куди запросять Зеленського, щоби викласти йому умови.

Заради цієї зустрічі зараз і відбувається вся ця інформаційна акція нагнітання напруженості.

Судячи з масштабності цієї акції, умови будуть досить важкими (збирається ворожа сила — на кону ні багато ні мало існування держави). Вони поставлять хрест на політичній кар’єрі Володимира Зеленського і на всіх його перспективах переобратися на другий термін. Крім того, якщо ці умови спричинять здачу національних інтересів, це може призвести до народних хвилювань та повторення 2014 року, чого й очікують у Кремлі.

Такий результат легко прораховувався ще у 2019 році, але зараз від цього нікому не легше.