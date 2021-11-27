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Великої війни не буде. А буде зустріч Байдена та Путіна, куди запросять Зеленського, щоб викласти йому умови - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Джо Байден, Володимир Зеленський, Володимир Путін Новина оновлена 27 листопада 2021, 12:22
Джо Байден, Володимир Зеленський, Володимир Путін

Україні можуть запропонувати дуже тяжкі умови

Великої війни не буде. Принаймні виходячи з поточної ситуації.

Держперевороту також не буде. Це надто безглуздо, щоб виявитися правдою. Слабко продуманий інформаційний привід, незграбне запрошення до переговорів із позиції сили.

А буде зустріч Байдена та Путіна, куди запросять Зеленського, щоби викласти йому умови.

Заради цієї зустрічі зараз і відбувається вся ця інформаційна акція нагнітання напруженості.

Судячи з масштабності цієї акції, умови будуть досить важкими (збирається ворожа сила — на кону ні багато ні мало існування держави). Вони поставлять хрест на політичній кар’єрі Володимира Зеленського і на всіх його перспективах переобратися на другий термін. Крім того, якщо ці умови спричинять здачу національних інтересів, це може призвести до народних хвилювань та повторення 2014 року, чого й очікують у Кремлі.

Такий результат легко прораховувався ще у 2019 році, але зараз від цього нікому не легше.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Джо Байден #Володимир Зеленський
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