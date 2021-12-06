Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал, чего будет добиваться Кремль в переговорах по Украине.

С точки зрения технологии, карта Bild — чёткое попадание, если попробовать посмотреть на ситуацию сверху.

Одним простым росчерком погрузив киевскую агломерацию в потенциальную оккупацию, резко взращивается озабоченность вопросами войны и мира, как минимум, для 5 миллионов человек. То есть сравнительно неплохо себя чувствующих жителей столицы и окрестностей.

Одновременно с этим начальник Мюнхенской конференции по безопасности прямо намекает на "финляндизацию" Украины в качестве выхода из сложившейся ситуации.

А она следующая:

Москва требует чуть ли не письменных гарантий нерасширения НАТО, которых Запад дать не может по политическим причинам;

можно предложить, что также Москва требует не поставлять в Украину вооружения и таких же письменных гарантий, которых Запад тоже не может дать.

Если же представить себе, что пожелания Москвы будут удовлетворять, то единственный возможный сценарий, при котором стороны сохраняют лицо — "финляндизация" Украины посредством безоговорочного выполнения Минска по российскому сценарию.

Для этого необходим общественный консенсус, особенно, в столичном регионе — всё решается в Киеве, как ни крути.

Вторник-среда покажут, в общем.