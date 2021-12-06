Россия добивается "финляндизации" Украины - Сергей Щербина
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Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал, чего будет добиваться Кремль в переговорах по Украине.
С точки зрения технологии, карта Bild — чёткое попадание, если попробовать посмотреть на ситуацию сверху.
Одним простым росчерком погрузив киевскую агломерацию в потенциальную оккупацию, резко взращивается озабоченность вопросами войны и мира, как минимум, для 5 миллионов человек. То есть сравнительно неплохо себя чувствующих жителей столицы и окрестностей.
Одновременно с этим начальник Мюнхенской конференции по безопасности прямо намекает на "финляндизацию" Украины в качестве выхода из сложившейся ситуации.
А она следующая:
- Москва требует чуть ли не письменных гарантий нерасширения НАТО, которых Запад дать не может по политическим причинам;
- можно предложить, что также Москва требует не поставлять в Украину вооружения и таких же письменных гарантий, которых Запад тоже не может дать.
Если же представить себе, что пожелания Москвы будут удовлетворять, то единственный возможный сценарий, при котором стороны сохраняют лицо — "финляндизация" Украины посредством безоговорочного выполнения Минска по российскому сценарию.
Для этого необходим общественный консенсус, особенно, в столичном регионе — всё решается в Киеве, как ни крути.
Вторник-среда покажут, в общем.
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