Укр

Россия добивается "финляндизации" Украины - Сергей Щербина

Автор
Сергей Щербина Сергей Щербина
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Россия, Украина, НАТО Новость обновлена 06 декабря 2021, 22:37
Россия, Украина, НАТО

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал, чего будет добиваться Кремль в переговорах по Украине.

С точки зрения технологии, карта Bild — чёткое попадание, если попробовать посмотреть на ситуацию сверху.

Одним простым росчерком погрузив киевскую агломерацию в потенциальную оккупацию, резко взращивается озабоченность вопросами войны и мира, как минимум, для 5 миллионов человек. То есть сравнительно неплохо себя чувствующих жителей столицы и окрестностей.

Одновременно с этим начальник Мюнхенской конференции по безопасности прямо намекает на "финляндизацию" Украины в качестве выхода из сложившейся ситуации.

А она следующая:

  • Москва требует чуть ли не письменных гарантий нерасширения НАТО, которых Запад дать не может по политическим причинам;
  • можно предложить, что также Москва требует не поставлять в Украину вооружения и таких же письменных гарантий, которых Запад тоже не может дать.

Если же представить себе, что пожелания Москвы будут удовлетворять, то единственный возможный сценарий, при котором стороны сохраняют лицо — "финляндизация" Украины посредством безоговорочного выполнения Минска по российскому сценарию.

Для этого необходим общественный консенсус, особенно, в столичном регионе — всё решается в Киеве, как ни крути.

Вторник-среда покажут, в общем.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Блог
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Категория
Байден и Зеленский
Байден планирует поговорить с Зеленским о российских войсках на границе Украины
Дата публикации
Категория
"Козак-2М1"
Танки, бронемашины и самолеты: украинские военные получили новую боевую технику (фото)
Дата публикации
Категория
Скопление войск РФ у границ с Украиной
Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)
Дата публикации
Категория
Александр Мамай
"Брат на брата": мэр Полтавы Мамай отличился высказыванием о войне между США и Россией в Украине (видео)