Головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів, чого добиватиметься Кремль у переговорах щодо України.

З точки зору технології, карта Bild — точне влучення, якщо спробувати подивитися на ситуацію зверху.

Одним простим розчерком зануривши київську агломерацію в потенційну окупацію, різко вирощується занепокоєння питаннями війни та миру як мінімум для 5 мільйонів людей. Тобто для мешканців столиці та околиць, що порівняно непогано почуваються.

Водночас начальник Мюнхенської конференції з безпеки прямо натякає на "фінляндизацію" України як вихід із ситуації.

А вона така:

Москва вимагає мало не письмових гарантій нерозширення НАТО, яких Захід дати не може з політичних причин;

можна запропонувати, що також Москва вимагає не постачати в Україну озброєння та письмові гарантії, яких Захід теж не може дати.

Якщо ж уявити собі, що побажання Москви задовольнятимуть, то єдиний можливий сценарій, за якого сторони зберігають обличчя — "фінляндизацію" України через беззастережне виконання Мінська за російським сценарієм.

Для цього потрібен громадський консенсус, особливо в столичному регіоні — все вирішується у Києві, хоч як крути.

Вівторок-середа покажуть.