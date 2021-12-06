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Росія добивається "фінляндизації" України - Сергій Щербина

Автор
Сергій Щербина Сергій Щербина
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Росія, Україна, НАТО Новина оновлена 06 грудня 2021, 22:37
Росія, Україна, НАТО

Головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів, чого добиватиметься Кремль у переговорах щодо України.

З точки зору технології, карта Bild — точне влучення, якщо спробувати подивитися на ситуацію зверху.

Одним простим розчерком зануривши київську агломерацію в потенційну окупацію, різко вирощується занепокоєння питаннями війни та миру як мінімум для 5 мільйонів людей. Тобто для мешканців столиці та околиць, що порівняно непогано почуваються.

Водночас начальник Мюнхенської конференції з безпеки прямо натякає на "фінляндизацію" України як вихід із ситуації.

А вона така:

  • Москва вимагає мало не письмових гарантій нерозширення НАТО, яких Захід дати не може з політичних причин;
  • можна запропонувати, що також Москва вимагає не постачати в Україну озброєння та письмові гарантії, яких Захід теж не може дати.

Якщо ж уявити собі, що побажання Москви задовольнятимуть, то єдиний можливий сценарій, за якого сторони зберігають обличчя — "фінляндизацію" України через беззастережне виконання Мінська за російським сценарієм.

Для цього потрібен громадський консенсус, особливо в столичному регіоні — все вирішується у Києві, хоч як крути.

Вівторок-середа покажуть.

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Теги:
#Україна #Росія #Блог
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