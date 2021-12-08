Российский публицист, специалист по международным отношениям и политолог Андрей Зубов проанализировал встречу президентов США и РФ. Он оценил ее с позиции изучения "картинки", которую показали людям. В его оценке Путин выступает одиноким диктатором.

ОДИНОЧЕСТВО

Джозеф Байден вместе с Государственным секретарем и советниками ведет переговоры с Владимиром Путиным. Возможно и даже очень вероятно, что рядом с Путиным в его сочинской резиденции тоже были помощники, но их никто не показал. Путин один у штурвала России. Это нехитрая информационная позиция всех диктаторов, желающих убедить народ в своей незаменимости. — Нет Путина — нет России — так, кажется, сказал человек со значимой фамилией. Так изображали когда-то Гитлера, Сталина, Муссолини — гигант правитель и море мелких фигурок народа. Так изображали фараонов в Древнем Египте. А ведь "всяк человек- ложь" по слову царя Давида. Человек слаб и ему свойственно ошибаться.

Значит и это одинокое стояние у штурвала страны — тоже ложь, или беда и для страны, и для самого "великого кормчего". Хорошо быть братьям вместе — это тоже из псалмов Давида. Одна голова хорошо — а две лучше. Мудрые народы давно уже знают этот принцип и следуют ему, создавая коллективное правление, мудрые правители не принижают, а напротив, выдвигают на первый план своих советников, министров, тем более избранных народом представителей. И потому богаты эти страны, сильны и стабильны. И народы их чувствуют себя не ведОмыми каким-то вождем, а ведущими. Они избирают правителей и строго контролируют их через иные легислатуры, через суды. И хорошо получается.

А он — один. И всё вокруг вытоптано как пол в глинобитной нищей хижине. Хотя в русском народе, во всех народах России множество людей мудрых, образованных, умелых в деле государственного управления. Думаю, немало из них могут в мудрости померяться с одиноким правителем. А вот не хочет он меряться. Хочет оставаться одиноким, упиваясь своим величием, смертельно боясь потерять власть, как потерял Милошевич, Каддафи, Гитлер, Муссолини…

А Байден не боится стать "бывшим президентом". Он отлично знает, этот опытный политик, что американский народ легко найдет ему замену, если захочет, как нашел замену Бушу, Рейгану, Обаме, убитому Линкольну, убитому Кеннеди. Народ может ошибаться в своих выборах, но он может и исправлять ошибки.

А одинокий тиран — он всегда один перед ужасом истории и перед проклятиями бедного, безвластного народа, один перед своим выбором, один в ответственности за свои решения. Ужас холодного одиночества. Тяжкое бремя его…

И трагедия такой тирании для всех, кто в её власти.